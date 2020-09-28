قاض أمريكي يعلق قرار ترامب بحظر “تيك توك”
أوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمرا أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الانترنت في الولايات المتحدة.
وذكرت رويترز أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز وافق على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.
وكان تطبيق تيك توك رفع الشهر الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة و وصفه بأنه حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعي الرئيس الأمريكي للفوز بولاية جديدة.
يذكر أن منصة تيك توك اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري عقد تحالف عالمي بين شركات التواصل الاجتماعي في محاولة للحد من الانتقادات المتزايدة التي تواجهها هذه الشركات حول قضايا الخصوصية والمحتويات للفيديوهات والمنشورات المعروضة على منصاتها.
وكان ترامب وقع منتصف الشهر الماضي مرسوماً يلزم مجموعة بايت دانس ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق (تيك توك) شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي خلال تسعين يوماً في استمرار لسياساته العدائية والاستفزازية تجاه الصين وشركاتها.
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