الجو حار نسبياً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداص بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 36/21 36/20 35/19 القنيطرة 32/19 32/16 32/15 درعا 37/20 37/18 35/17 السويداء 36/21 35/20 31/19 حمص 34/19 35/20 31/16 حماة 36/21 38/22 34/18 الحسكة 43/24 42/23 42/25 اللاذقية 33/24 36/25 32/21 طرطوس 32/22 36/24 30/20 حلب 36/24 37/23 35/18 ادلب 33/23 36/22 33/16 دير الزور 39/25 40/25 40/21 الرقة 39/23 40/24 39/20

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