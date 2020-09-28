خلاف بين اللجنة النقابية و (السورية للتجارة) يدفع ثمنه العمال!!

حماة – محمد فرحة

كما هي العادة دائماً إن الحلقة الأضعف هي من يدفع الضريبة «ويذهبون فرق عملة», وهذا ما حدث قبل أيام عندما رفضت اللجنة النقابية لـ«العتالة» الموافقة على تمديد عقود المئات من عمال «العتالة» في صالات ومراكز السورية للتجارة من جراء إشكال مع الإدارة العامة للسورية للتجارة , الأمر الذي أدى للإطاحة بهؤلاء العمال المؤقتين برغم أن بعضهم قد مضى له في العمل أكثر من سنتين ومنهم أكثر من ذلك، إلى ذلك كانت « تشرين » حاضرة في نقاش وتعالي أصوات هؤلاء المسرّحين من العمل في مراكز مدينة مصياف، حيث ذكر أحدهم أن أجره الشهري لا يتعدى الـ25 ألف ليرة منذ سنوات وهو يعيل أسرة في زمن غاية بالصعوبة ، متسائلاً: كيف تم تسريحنا من العمل في العتالة؟

وأضاف شخص آخر يدعى أحمد: أنا أفرغ حمولة كل الشاحنات التي تأتي بالمواد للمراكز ولم تبقَ لنا طاقة, فهكذا كرمونا !

في حين قالت مجموعة من السيدات اللواتي كنّ يقمن بتعبئة السكر والرز وأمور أخرى : لدينا أسر ونعيلهم بأجر زهيد منذ سنوات, فوجئنا قبل أيام بقرار إنهاء عملنا، برغم أن راتبنا الشهري لا يتعدى الـ22 ألف ليرة.

رياض زيود- مدير فرع (السورية للتجارة) في حماة أرجع السبب إلى خلاف بين الإدارة العامة للسورية للتجارة مع اللجنة النقابية لـ«العتالة»، على اعتبار أننا تجاوزنا الكتلة العددية المطلوبة، برغم أننا بأمس الحاجة إلى هؤلاء العمال المؤقتين، وفي كل الأحوال سنعيد قسماً كبيراً منهم نظراً لحاجتنا إليهم.

وأضاف زيود : لدينا فائض منهم في بعض الأماكن برغم الحاجة الماسة للعديد منهم في بعض الأماكن الأخرى، ولذلك سيعاد النظر في هذه الأعداد بما ينسجم مع ما تراه السورية للتجارة والنقابة.

من جانبه، قال رئيس مركز( السورية للتجارة) في مصياف أمجد حسن: إن إلغاء عقود هؤلاء العمال المؤقتين سيربك المركز كثيراً, فهم عصب العمل ونحن بأمس الحاجة إليهم.

الخلاصة : لابد من الإشارة إلى أن مبيعات مركز (السورية للتجارة ) في مصياف بلغت قيمتها خلال هذا الشهر 250 مليون ليرة ، أي بزيادة 50 مليون ليرة عن الشهر المنصرم. وبدلاً من الحرص على تمديد عمل هؤلاء العمال المؤقتين تمت الإطاحة بهم, فالقضية برسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا سيما أنه قد تم تجديد عقود كل العاملين في صالات السورية بالمحافظات الأخرى إلا حماة.

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