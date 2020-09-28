أكثر من 6 ملايين إصابة بكورونا في الهند

تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا في الهند عتبة الستة ملايين بعد تسجيل 82170 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيانات لها اليوم نقلتها رويترز إن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى نحو 100 الف وفاة بعد تسجيل 1039 وفاة جديدة.

وتحتل الهند مع تسجيلها 1ر6 ملايين إصابة المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الإصابات فيها السبعة ملايين الأسبوع الماضي.

بدورها أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 23661 وارتفاع حالات الوفاة إلى 406 بعد تسجيل 5 وفيات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم أن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بالفيروس جميعها وافدة من الخارج ليصل عدد الإصابات الكلي في البر الرئيسي إلى 85372 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

بدورها سجلت ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا اليوم خمس إصابات جديدة بالفيروس وهي أدنى حصيلة يومية في ولاية فيكتوريا الأكثر تضررا به.

وفي أمريكا اللاتينية أفادت بيانات وزارة الصحة في المكسيك بارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 730317 والوفيات إلى 76430 بعد تسجيل 3886 إصابة و187 وفاة جديدة أمس.

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة إنها سجلت 14318 إصابة جديدة بالفيروس و335 وفاة خلال 24 ساعة ليصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 7ر4 ملايين إصابة والوفيات إلى 141741.

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