حريق يتسبب بإخلاء مستشفى ومئات المنازل في كاليفورنيا

أجبر حريق واسع اندلع في مقاطعة نابا فالي شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية السلطات على إخلاء أحد المشافي ومئات المنازل.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم مستشفى أدفانتست هيلث في مقاطعة سانت هيلينا الأمريكية قولها إنه “تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى وعددهم 55 بشكل آمن على مدار خمس ساعات أمس” لافتة إلى أن عملية الإجلاء المرتبطة بحرائق الغابات تعد الثانية من نوعها في المستشفى الذي يضم 151 سريرا خلال شهر تقريباً.

وامتد الحريق الذي اندلع شرق كاليستوجا الواقعة إلى الشمال من سان فرانسيسكو متأثرا بحركة رياح شديدة نحو بلدتي دير بارك وسانت هيلينا القريبتين.

بدوره أشار متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا إلى صدور أوامر بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر “لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة” موضحأ ن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وبين أن النيران أتت على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط بعد إخفاق جهود احتواء الحرائق.

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