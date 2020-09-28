بوتين: روسيا ستعزز طاقات صناعتها النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده تعزيز طاقات صناعتها النووية “بما يتسق مع التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية”.

وقال بوتين في رسالة تهنئة للعاملين في مجال الصناعة النووية بمناسبة يومهم المهني كما نقل موقع روسيا اليوم.. “إن لدى روسيا إمكانات ستعمل على تعزيزها باستمرار من أجل الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين”.

ولفت بوتين إلى أن “التاريخ يثبت أن الإنجازات الخارقة في مجال معقد مثل الصناعة النووية ليست عرضية وهي مدعومة بمدارس علمية وهندسية والعمل المنهجي لعشرات المؤسسات والآلاف من الأشخاص ونظام تعليم وتدريب عالي الجودة”.

ونوه بوتين بأداء العاملين في مجال الصناعة النووية الروسية .

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