ظريف: مستعدون لبذل الجهود لتوفير ظروف الحوار بين أرمينيا وأذربيجان
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لبذل الجهود من أجل توفير ظروف الحوار بين أرمينيا وأذربيجان لوقف التصعيد في إقليم ناغورني قره باغ.
ودعا ظريف عبر تغريدة على موقع تويتر اليوم إلى وقف فوري لأعمال القتال وبدء الحوار لتسوية الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل أولوية لإيران.
وقال ظريف:”نحن على استعداد لبذل الجهود من أجل توفير ظروف الحوار لأن منطقتنا اليوم بحاجة إلى السلام”.
وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً في حين تبادل الجانبان الأرمينى والأذربيجانى الاتهامات حول أسباب التصعيد.
وتأتى هذه التطورات بعد شهرين من تصعيد مماثل شهدته المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منتصف تموز الماضى حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي