الدفاع الأرمينية: نمتلك أدلة دامغة على تدخل تركيا في قره باغ

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية امتلاك أدلة دامغة على تدخل النظام التركي في النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحقق بإرسال نظام أردوغان مرتزقة من شمال سورية لتأجيج الأوضاع هناك.

وسبق أن وثقت تقارير إعلامية كثيرة إرسال رئيس النظام التركي آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة الوفاق هناك .

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون أوفانيسيان قوله إن الجانب الأرميني يملك بعض المعلومات التي تسلط الضوء على دور تركيا في التطورات الأخيرة في الإقليم فالحديث يدور عن أدلة دامغة على وجود أسلحة تركية لدى القوات الأذرية في قره باغ .

وأضاف أوفانيسيان:”ثمة حقائق أخرى تحتاج إلى التدقيق وأما بخصوص المسلحين فإنه مع مرور الوقت سنجمع مزيداً من الأدلة وسنتحدث عن الموضوع استنادا إلى أدلة أكثر وضوحا”.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورنى قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً اليوم فيما تبادل الجانبان الأرمينى والأذربيجانى الاتهامات حول أسباب التصعيد.

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