الحرس الثوري الإيراني: الوجود الأميركي في سورية غير شرعي

جدد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان التأكيد على أن الوجود الأميركي في سورية غير شرعي وغير قانوني.

أوضح نيلفروشان في لقاء مع قناة العالم الإخبارية اليوم أن الوجود الاستشاري الإيراني في سورية قانوني وبدعوة من الحكومة السورية لكن وجود القوات الأميركية غير شرعي وغير قانوني وعليهم الخروج من المنطقة.

ولفت نيلفروشان إلى أن الولايات المتحدة محاصرة من محور المقاومة وأن الحظر الذي تفرضه على إيران هو بسبب الضغط الذي تتعرض له في المنطقة مشيراً إلى أن المقاومة وقفت بثبات في مواجهة الإرهاب الذي تأسس لتحقيق أهداف قوى الاستكبار العالمي.

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