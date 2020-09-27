إصابة 11 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة حيط بريف درعا

أصيب 11 شخصاً بجروح أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة على مقربة من حفل زفاف في بلدة حيط بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بسيارة كانت تقل أجهزة الصوت إلى حفل زفاف في بلدة حيط بريف درعا ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً بجروح متفاوتة إصابة أحدهم خطيرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا ومشفى الصنمين المدينة لتلقي العلاج فيهما.

وكان مصدر في مشفى درعا الوطني ذكر في وقت سابق اليوم أن قسم الإسعاف في المشفى استقبل 3 مصابين بشظايا عبوة ناسفة موضحاً أن أحد المصابين بحالة خطرة.

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