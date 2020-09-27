قوى العدوان السعودي تواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
واصلت قوى العدوان السعودي قصفها المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مستهدفة المناطق والأحياء السكنية ما خلف أضراراً في ممتلكات المواطنين.
وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وعلى منطقتي اللبنات والخسف بمديرية الحزم ومنطقة المهاشمة بمديرية خب في الجوف.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.
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