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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 10 صفر 1442 الموافق لـ 28 أيلول 2020
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الأخبار
ظريف: مستعدون لبذل الجهود لتوفير ظروف الحوار بين أرمينيا وأذربيجان
الدفاع الأرمينية: نمتلك أدلة دامغة على تدخل تركيا في قره باغ
الحرس الثوري الإيراني: الوجود الأميركي في سورية غير شرعي
قوى العدوان السعودي تواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
قوى الأمن اللبناني تقضي على مجموعة إرهابية
خمسون طناً من الإسمنت الأسود في قبضة حماية المستهلك في حمص
تواصل الاحتجاجات في بورتلاند الأمريكية
80 طناً من الإسمنت في قبضة رقابة حماة
العدوان السعودي يرتكب 196 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
بـ 8500 مليار ليرة .. المجلس الأعلى للتخطيط يقر مشروع الموازنة العامة لـ2021