قوى الأمن اللبناني تقضي على مجموعة إرهابية

قضت القوى الأمنية اللبنانية اليوم على مجموعة إرهابية تضم 18 شخصاً من جنسيات مختلفة في حين اعتقلت خمسة آخرين بمناطق متفرقة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان الليلة إنه تم تحديد هوية أفراد المجموعة التي تعمل لحساب تنظيم داعش الإرهابي في لبنان ونتيجة الاشتباك معها تم القضاء على أفرادها كافة وضبطت كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة لديها.

وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية تمكنت أيضا من اعتقال 3 من أعضاء خلية إرهابية في بلدة البيرة في عكار كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المناطق اللبنانية إضافة إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، موضحا انه تم ضبط مواد وصواعق بحوزتهم تستعمل في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة.

كما اعتقلت القوى الأمنية اللبنانية إرهابيين اثنين من محلة حنيدر بمنطقة وادي خالد قاما بتأمين الدعم اللوجستي لمجموعة إرهابية وضبطت في مكان اعتقالهما أسلحة خفيفة ومتوسطة وكمية كبيرة من القنابل اليدوية وصواريخ لاو وأحزمة وعبوات ناسفة.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية بمؤازرة قوة كبيرة من الجيش اللبناني اشتبكت خلال عملية أمنية بدأت أمس مع مجموعة إرهابية متحصنة فى منزل في خراج بلدة الفرض بوادي خالد شمال لبنان.

طباعة