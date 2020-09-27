خمسون طناً من الإسمنت الأسود في قبضة حماية المستهلك في حمص

سامي عيسى

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حملتها ضد الإتجار بمادة الإسمنت الأسود ومنع حدوث سوق سوداء وإشعال أسعارها في السوق بدأت تأتي أكلها .

ففي محافظة حمص استطاعت دوريات حماية المستهلك لدى مديرية التجارة الداخلية ، ضبط سيارة كبيرة محملة بحوالي ٥٠ طناً من الإسمنت الأسود في بلدة شين بريف حمص الغربي ، حيث كان سائقها يحمل وثيقة شحن فقط صادرة عن شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء بتاريخ ٩/٢٤ دوّن عليها الجهة طرطوس – حمص دون وجود أي فاتورة بالمادة أو معرفة صاحب العلاقة..

وبهذا الخصوص أكد رامي يوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أن السيارة كانت متوقفة أمام مستودع بداخله حوالي 10 أطنان من الإسمنت الأسود من إنتاج الشركة المذكورة نفسها ، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين (صاحب السيارة والمستودع) بمخالفة الإتجار بمادة الإسمنت الأسود الذي يباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق ربح مادي وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم لمعرفة آلية بيع المادة ووصولها إلى المستودع المذكور ..

إضافة لتسليم كامل الكمية والبالغة ١٢٠٠ كيس إلى مركز مؤسسة عمران تلكلخ أي ما يعادل خمسين طناً..

ومازالت الرقابة على المادة مستمرة من المنبع حتى المصب..

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