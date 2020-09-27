ميداليتان فضية وبرونزية وثلاث شهادات تقدير لسورية في الأولمبياد العالمي للرياضيات

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري للرياضيات ميداليتين فضية وبرونزية وثلاث شهادات تقدير في الأولمبياد العالمي للرياضيات “آي إم أو” الذي نظمته روسيا عن بعد على مدى يومين الأسبوع الماضي بمشاركة 622 طالباً وطالبة من 114 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا اليوم أن الميدالية الفضية أحرزها الطالبان علي فراس بكور من الصف الثاني الثانوي “حلب” وعبد الكريم نبيل السيد رمضان من الصف الثالث الثانوي “دمشق” فيما أحرز الميدالية البرونزية الطالب الحسين حيان خليل من الصف الثاني الثانوي “طرطوس”.

أما شهادات التقدير فأحرزها كل من الطلاب علاء الدين مدين أحمد من الصف الثاني الثانوي من “حلب” ومحمد فؤاد زياد المعين من الصف الثالث الثانوي ” حلب” وخليل خير الدين طرشة الكردي من الصف الثالث الثانوي “حلب”.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه هي الحصيلة الأوسع من الجوائز على المستوى العالمي لطلاب الأولمبياد حيث تقدم موقع سورية في الترتيب العالمي للرياضيات من المرتبة 55 إلى المرتبة 47.

وتضمنت منافسات الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي جرى خلال يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري جولتين من الاختبارات مدة كل منها أربع ساعات ونصف الساعة متواصلة وشملت مجموعة من المسائل عالية المستوى في الرياضيات حيث تم اتخاذ الإجراءات التقنية المطلوبة من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد في روسيا بما فيها تصوير الفيديو المباشر للطلاب وهم يقدمون الاختبارات من المركز المخصص لهم بدمشق.

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