تواصل الاحتجاجات في بورتلاند الأمريكية
تواصلت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في بورتلاند بولاية اوريغون الأمريكية في حين اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين خلال قمعها تجمعا لهم بإحدى مدن الولاية.
وذكرت اسوشييتد برس أن متظاهرين احتشدوا وسط أكبر مدن ولاية أوريغون بالقرب من محكمة مارك اوهاتفيلد منددين بالكراهية والعنصرية والعنف وألقى بعض المتظاهرين حجارة ومفرقعات وعلب مشروبات على عناصر الشرطة .
وتجتاح الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل افريقي خنقا على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس في أيار الماضي.
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