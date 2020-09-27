الصحة: 34 إصابة جديدة بـ كورونا و14 حالة شفاء و4 وفيات
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة، وشفاء 14 حالة، ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4072 شفيت منها 1062 وتوفيت 192 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٧ أيلول ٢٠٢٠:
الإصابات:
٩ في حلب
٨ في حمص
٦ في درعا
٤ في دمشق
٣ في طرطوس
٢ في القنيطرة
٢ في حماة
حالات الوفاة:
٢ في دمشق
١ في ريف دمشق
١ في طرطوس
حالات الشفاء:
٣ في طرطوس
٣ في دمشق
٢ في حمص
٢ في حلب
٢ في اللاذقية
٢ في حماة
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