80 طناً من الإسمنت في قبضة رقابة حماة

مركزان الخليل

بعد تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة العمل على ضبط استهلاك مادة الإسمنت من مراكز الإنتاج وصولاً إلى مستهلكيها ومنع المتاجرة بها بصورة غير شرعية وفق رأي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة- زياد كوسا في تصريحه ل(تشرين) مؤكداً فيه تمكن دوريات حماية المستهلك التابعة للمديرية بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة من ضبط سيارة شاحنة محملة بكمية

/80/ طن من مادة الإسمنت لاتحمل فاتورة بالمادة بهدف التلاعب بسعر المادة، و أن السائق تجاوز الجهة المحددة له وذلك بقصد الاتجار بها وبيعها بأسعار خيالية في سوق سوداء تربك قطاع الإسمنت في المدينة.

وأضاف كوسا: إنه تم مصادرة الكمية المخالفة و تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين بجرم الاتجار بالمواد بصورة مخالفة للقانون وإحالة المخالف إلى القضاء المختص، إضافة لمصادرة السيارة التي تحمل المادة وتسليم الكميات المصادرة إلى فرع عمران في حماة.

وأضاف كوسا: إن أعمال الرقابة مستمرة على الأسواق ليس على مستوى مادة الإسمنت بل على كل المواد وخاصة الغذائية ومنع ارتكاب المخالفات الجسيمة ملاحقة ضعاف النفوس من التجار الذين يقومون بارتكاب المخالفات والاعتداء على قوت المواطن.

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