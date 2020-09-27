العدوان السعودي يرتكب 196 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 196 خرقا جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط اليمنية لموقع المسيرة نت بأن خروقات العدوان “شملت استحداث تحصينات في الدريهمي وتحليق طائرات حربية وتجسسية وقصف مدفعي في المدينة وكيلو16 والمنظر والجبلية والتحيتا والجاح والفازة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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