أول إصابة بـ(كورونا) بين طلاب السويداء

السويداء - ضياء الصفدي

بعد إجراء مديرية الصحة في محافظة السويداء عدة مسحات لحالات مشتبه بها بين طلاب إحدى الثانويات في مدينة السويداء، ظهرت نتيجة واحدة إيجابية وتم على إثرها إغلاق الشعبة التي يوجد فيها الطالب المصاب.

وقال مدير الصحة في محافظة السويداء- الدكتور نزار مهنا: إنه تم التعامل مع الإصابة الوحيدة المدرسية بفيروس (كورونا) و المثبتة بالمسحة في إحدى ثانويات السويداء حتى الآن بإلزام الطالب بالعزل المنزلي الإلزامي مدة أسبوعين مع مراقبة سير أعراض المرض و إعطاء التوصيات له و للمخالطين.

وأضاف مهنا : تم بالتنسيق مع مديرية التربية إغلاق الصف الدراسي لمدة ٥ أيام حسب بروتوكول وزارة التربية و أخذ مسحات لجميع المخالطين المشتبهين.

مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية من تجنب التجمعات و ارتداء الكمامات مع غسيل الأيدي المتكرر بالماء و الصابون و عدم لمس الوجه بأيدٍ ملوثة و اتباع العادات الصحية السليمة في العطاس و السعال فهي عادات منقذة و تصلح لكسر حلقة عدوى جميع الأمراض.

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