عباس يطالب بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وقال عباس في كلمة ألقاها اليوم في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة نقلتها وكالة وفا إن “القضية الفلسطينية تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها وإن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق تسوية للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني سيبقى عصياً على الانكسار والاندثار وسيواصل نضاله حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

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