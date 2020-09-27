بوتين يبحث هاتفياً مع باشينيان الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هاتفياً اليوم مستجدات الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ والتصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها نقله موقع روسيا اليوم أنه “تم التأكيد على أهمية بذل كل المساعي اللازمة لمنع استمرار تصعيد النزاع والأهم هو ضرورة وقف الأعمال القتالية”.

وأشارت إلى أن الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأرميني عن بالغ قلقه إزاء تجدد القتال بين يريفان وباكو.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً اليوم فيما تبادل الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب التصعيد.

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