تحقيق: سلام الفاضل

قد يكون الأدب الساخر في بعض جوانبه إعادة إنتاج لتجربة مؤلمة عاناها المبدع، أو رأباً لصدع يعانيه المجتمع، أو تضخيماً لعادات بائسة وتقديمها بقالبٍ ساخر بغية تسليط المزيد من الضوء عليها لتجاوزها وتداركها؛ وواقع المرأة العربية عموماً مازال يموج، حتى الآن، بالعديد من الآفات والأزمات التي بات لزاماً تخليص المجتمعات العربية منها، والتي يمكن اتخاذها متكأً لإنتاج إبداع نسوي ساخر، وتقديمه بلبوسات فنية وأدبية مختلفة توسّع مساحة الشعاع المسلّط على قضايا المرأة بصورة خاصة، والمجتمع بشكلٍ عام، وتعمل على إيصالها إلى أكبر شريحة من القرّاء والمتابعين بمفارقات ساخرة ذات جوف يغلي بالحقائق؛ فالمرأة هي أفضل من يكتب عن قضاياها، أو يقدم حلولاً وطروحات لما قد تختبره أو تعانيه….

ماسة مشعّة

غير أن من يطالع إبداعات المرأة أو يشاهدها، يلاحظ أنها تتفتأ دائماً عن هموم ذاتية يسيل لها الحبر مدراراً، أو تعانق حالات وجدانية، أو خيبات عاطفية يكون فيها الرجل هو نُقطة العلّام، أو مركز الأحداث التي تبدأ المفارقات عندها وتنتهي، على العكس من بعض المبدعين الرجال الذين استطاعوا عبر الكثير من إبداعاتهم تقديم مواقف ساخرة، أو شخوص تتسم باللامبالاة, أنطقوها، أو جسّدوها ونقلوا عبرها ما يعتمل في ذواتهم، أو تضج به أفكارهم من خبرات وأحداث، حتى وُسِم إبداع الكثيرين منهم بالإبداع الساخر، لكون السخرية هنا غدت الطابع المميز، والماسة المشعّة في هذا النتاج.

وهذا قد يقودنا إلى وقفة نحاور فيها ذواتنا بشيءٍ من الشفافية، ونسألها، ونتساءل معها عن الأسباب الخفية التي تدفع المرأة بعيداً عن السخرية في نتاجها الأدبي على العكس من الأدباء الرجال؟؟ ولماذا يفتقر الوسط الثقافي عموماً لحضور المرأة الساخرة سواء في المسرح، أو السينما، أو الشعر، أو القصة القصيرة، أو…؟؟

توجهت «تشرين» بهذين السؤالين إلى عدد من الكتّاب والأدباء لاستطلاع آرائهم في هذا الموضوع:

سلاحٌ فني

استطاعت المرأة صراحة أن تخطو خطوات واسعة في ميادين الحياة جميعها، وأن تخطَّ اسمها بحروفٍ من نور على صفحات الفكر والثقافة والأدب، فغدت الأديبة التي لا يشق لها غبار، والكاتبة التي ترنو إلى فضاءات من ألق وجمال، والشاعرة المرهفة التي تحنو على الكلمات فتحولها جداول من حب وفخار. امتشقت سيف الحروف فحولتها مطرزات، ورفعت ستائر المسارح لتشدو بمونولوجات خالدة، وتصدرت شاشات السينما والتلفزيون فباتت البطلة والأم والحبيبة والشقيقة، وحققت منذ اليوم الذي غادرت فيه الحرملك لتنخرط في شؤون الحياة العامة، وترسم مع الرجل يداً بيد جداريةً ثقافيةً للكثير من المنجزات في شتى صنوف الإبداع، غير أنها، وبالنظر إلى ما تمخض عنه إبداعها، ظلت حبيسة الجدية، والالتزام، والعالم المنطقي، ولم تمل كجسارة اقتحام عوالم السخرية والتهكم، وما يتأتى عنها من تحليق خارج أسراب ما اتصفت به المرأة في العموم من هدوء وتعقّل وروية.

الأديبة والكاتبة د. ناديا خوست ترى أن “الكاتب يغمس قلمه في الواقع، ويتناول منه مادته، لكن الكتّاب يتمايزون في التعبير عن الواقع نفسه. فمثلاً، سخرية غوغول عبّرت عن الواقع الاجتماعي والسياسي الروسي نفسه، في حين كشفت روايات دستويفسكي صخباً لصراع وجلافة المال، وتناولت روايات تولستوي موضوعات تاريخية وإنسانية وكشفت روحاً لشخصيات، وهذا التنوع يتكرر في أنحاء الدنيا”. وتضيف: “إن الأدب الساخر يصل إلى جماهير واسعة، ولكن قلة من الكتّاب موهوبة باستخدام ذلك السلاح الفني. وهذا الأمر ينطبق على الرجال كما هو على النساء، فليست المسألة أن المرأة تخشى استخدام السخرية أو أنها غير مؤهلة لذلك، بل إن لكل من الكتّاب مشروعه، والأداء الفني الذي يناسب ذلك المشروع”. وتؤكد خوست ما جاء في كلامها بذكر حادثة جرت لها مع الكاتب الكبير محمد الماغوط حينما كانا يتجاوران في زاوية “آفاق” الصحفية في جريدة (تشرين)، وكان لكل منهما أسلوبه في كتابة المقالة، يومها قال لها الماغوط: “أنت يمكن أن تكتبي عن البيئة والأدب والمدينة القديمة، أنا لا أستطيع ولا أنوي أن أتناول غير موضوعاتي”. وتعقب على ذلك بالقول: “وقد كان الماغوط ناقداً ساخراً ماهراً، ومسرحياته المرهفة وجه آخر من مقالاته الواخزة”.

غلبةٌ ذكوريّة

بدوره يرى الأديب والكاتب محمود عبد الواحد أن سؤال ابتعاد المرأة عن خوض غمار الأدب والفن الساخرين، وقلة إسهاماتها في هذين المضمارين هو سؤال مشروع. ويطرح بدوره تساؤلات أخرى كأن: “لماذا لانرى رسامات كاريكاتير عربيات؟ ولانرى زوايا صحفية ساخرة تكتبها نساء؟ ولا نرى قصة أو مسرحية ساخرة نسوية؟”. ويتابع في معرض جوابه عن هذه التساؤلات جميعها بأن: “الأدب العربي عموماً لايزال حديث العهد بفنون جديدة طرأت عليه من خارجه، ولم تكن نتاج تطور داخلي فيه، مثل المسرح والسينما والقصة والرواية وغيرها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون المرأة ظلت بعيدة عن مجالس الأدباء والكتّاب لقرون خلت، ولم تقتحم الأجواء الفكرية والأدبية إلا مع بدايات القرن العشرين، عرفنا لماذا ظلت بمنأى عن المساهمات الأدبية والفنية الفعالة في مجتمعاتنا العربية”. ويردف بأن اعتبار الحياء قيمة أنثوية رفيعة المستوى، على خلاف السخرية التي تحتاج، ربما، وقاحة وتهتكاً ذكوريين، قد يكون هو السبب خلف خشية المرأة تناول السخرية في إبداعها، أو مقاربتها هذا النوع الأدبي في نتاجاتها.

ويتفق الأديب والكاتب ناظم مهنا مع الأستاذ محمود عبد الواحد على وجود فراغ في موضوعة السخرية الخاصة بالأدب النسوي، وكتابات المرأة العربية خاصة، والعالمية بشكلٍ عام. بل ويضيف أن: “كتابات المرأة في العموم تميل إلى الجدية، واستعراض الهموم الذاتية، وقلة من النساء هن اللواتي تناولن السخرية في كتاباتهن، وكن،في ذلك،أصواتاً فردية، ولاوجود لحالات قائمة بذاتها، على الرغم مما لمسناه في هذه النتاجات من نزوع نحو التمرد أحياناً سواء على صعيد اللغة، أو الحالة، أو تناول الموضوع الجسدي في الطرح”. ويردف أن: “هذه النتاجات ابتعدت في مقارباتها كذلك عن التهكم الذي يختلف في أصله وتعريفه عن السخرية. إذ إن التهكم هو حالة ذات مساحة أقل من السخرية، وهو صدى للواقع، ومحاورة له، في حين إن السخرية هي حالة أدبية غنية بالشخصيات اللامبالية الضاحكة التي تهزأ بكل شيء”.

وكما كان الحياء هو السبب الذي أرجع إليه عبد الواحد ابتعاد المرأة عن تناول الموضوعات الساخرة في نتاجاتها الإبداعية، كذلك كان الأمر عند ناظم مهنا الذي وجد أن اتصاف المرأة بالحياء، أو وجود بعض المحرمات لديها قد يكونان من الأسباب التي قد تمنعها خوض هذا النمط في الكتابة الأدبية. ويعبر مهنا بأن: “المرأة في نصوصها الشعرية مثلاً تعبر عن ذاتها، أو تتناول قضايا رومنطقية عاطفية ممزقة أحياناً. وهي كذلك في المسرح لم تخض في مجال الكتابة الساخرة، على الرغم من وجود أصوات راديكالية عالية لدى بعض النساء في هذا الميدان. وعليه، يمكن القول إن حالة السخرية قد تكون حالة غلبة ذكورية؛ فالإنسان القوي هو الإنسان الساخر”.

وتتجه الكاتبة والإعلامية نهلة السوسو إلى اعتبار الأجناس الأدبية نوعاً من الهندسة المعماريّة المعقّدة التي احتاجت إلى علومها الخاصة. وإلى أن المرأة بقيت متأثرة بالتجارب التي خاضها الرجل، كالحروب البشرية وتطوير الأسلحة والرصد الفلكي وغير ذلك، وليست فاعلة، لذلك كانت موضوعاً في الملحمة والمسرحيّة والقصَّة والرِّواية، وليست صانعة لأيٍّ منها. كما ترى أن المرأة: “لم تتجاوز بعد دائرة الشّعر الذي يتناغم مع طبيعتها الباحثة عن الحبّ والتشبُّث به كاستقرار يصاحبها حتى الممات، رغم إدراكها بسرابيّة هذا الحلم، لذلك جانبتها المسرحيّة والتّأليف الموسيقيّ وصالحتها القصة والرّواية، القريبتان من الشّعر”. وتضيف: “أما موضوع السّخرية فيحتاج إلى تحطيم العالم المنطقي وبعثرته وتركيبه بشكلٍ جديد، والمرأة لا تملك القدرة على التّحطيم، بل تؤثر السّلامة وتميل غريزيّاً إلى الثّبات وربّما السُّبات في عالم يحكمه الرّجل، مهما أعلَتْ الصّوت صراخاً، عن المساواة و(الحقوق)!”.

علومٌ رديفة

قد تنحو المرأة إذاً في نتاجاتها الإبداعية إلى ترسّم نهج ألفته، أو استعمال أدوات لا تجانب كثيراً طبيعتها التي جُبلت عليها، فتلازم المنطق، وتأمن في أحضان المشاعر الجياشة، وترسو في موانئ من سكينة وهدوء. وإن أردنا التوغل بعيداً بحثاً وتنقيباً في طبائع المرأة وصفاتها العامة، وجدنا أنها امتازت في كثير منها عن الرجل؛ فالخفر والحياء ما زالا من الصفات المفضلة في عينيّ المجتمع إن أراد وصف نسائه، والهدوء والسكينة ما زالا ديدناً درجت النساء على تأبطه. والمرأة حتى وإن أعلت الصوت تمرداً، وقفزاً على حواجز العادات والتقاليد، إلا أن صوتها يظل بعيداً إلى حد ما عن اقتحام أبواب السخرية، وما تخفيه تلك الأبواب من شخوص هازئة لامبالية ضاحكة. فهل يا تُرى سيأتي اليوم الذي تكف فيه المرأة عن الإغراق في عوالم الشعور، والتحليق في فضاءات تعج بأحداث مبعثرة ساخرة لا منطقية؟؟ وهل سيغدو الوسط الثقافي وسطاً يموج بالنساء الساخرات أدبياً بعد أن كان مفتقرا وجودهن؟؟.

تتمنى الأديبة والكاتبة د. ناديا خوست في هذا الصدد “ظهور ماغوط جديد يخترق ببصيرته الواقع ويستخرج لنا جوهره!، وظهور دريد لحام جديد يؤدي مسرحيات زمننا الموجعة!. فنحن نفتقر إلى الأدب الساخر، مع أن حياتنا معبأة بمادة تؤهل له”. وتتابع خوست: “ولعل السؤال الحقيقي هنا هو ليس لماذا يفتقر الوسط الثقافي إلى المبدعات الساخرات، بل لماذا يفتقر إلى الموهبة والتواضع، وسعة الرؤية، وتناول مسائل زمننا الكبرى، وينصرف بدلاً عن ذلك إلى الغنائيات التي تصف شعور الكاتب وانطباعاته! وأين ذلك؟ في بلد يعاني من حرب لا مثيل لها، فيه دمار ومهجرون وأطفال مشردون ونساء مغتصبات وأطفال مارسوا القتل خلال تجنيدهم في العصابات الإرهابية. بلد محاصر ومهدد بالاقتلاع والتمزيق مع أنه موطن حضارة إنسانية كبرى، وحضن تنوع وتسامح ومُثل وطنية”.

ويؤكد محمود عبد الواحد بدوره أن الأسئلة التي يمكن طرحها حول موضوع السخرية في الأدب النسوي كثيرة، ويعتقد أنه لا يمكن لنا إيجاد أجوبة عنها في النقد الأدبي الخالص، والأبحاث الأدبية المتخصصة. بل ينبغي الاستعانة بعلوم أخرى رديفة كعلم الاجتماع وعلم النفس، وتاريخ الفولكلور الشعبي، وخاصة الجانب الفكاهي منه، وإجراء استبيانات بين الكاتبات العربيات لسماع رأيهن في الموضوع، وإلا ستغدو أي مقاربة لهذا السؤال وجهة نظر شخصية لا قيمة علمية تسندها. موضحاً في ختام كلامه أن: “المرأة العربية ستقتحم الأدب الساخر كما اقتحمت أجناسا أدبية أخرى، خاصة أن ساحات الفن المسرحي والسينمائي والدراما التلفزيونية حافلة بممثلات كوميديات ينافسن الرجال في هذا المضمار، والأسماء أكثر من أن تعد وتحصى”.

تفكّر عميق

ويضم ناظم مهنا صوته إلى صوت محمود عبد الواحد, إذ يظن أنه من الصعوبة بمكان حسم الإجابة حول سبب ابتعاد المرأة عن السخرية في أدبها، فهذا أمر يحتاج إلى تفكّر عميق. ويجزم أن البحث في أسباب ذلك يحتاج إلى: “دراسات اختصاصية، ومحللين نفسيين للبحث عن الدوافع الكامنة وراء ذلك؛ فهل يتعلق الأمر بطبيعة المرأة التي تميل إلى الجدية، أو الإغراق في الأمور الحياتية؟؟ أم لأنها أكثر واقعية، فهي قد لا تفضل أن تحول الوقائع إلى صور ضاحكة؟؟ لكنّ هذا لا يخفي حقيقة أن الحياة اليومية قد تعج أحياناً بالنساء الساخرات، غير أن المرأة حينما تمسك القلم وتشرع في الكتابة، تغرق في حالات من التجهم لدرجة نحس معها وكأن المرأة هنا تجلد ذاتها، كما تجلد القارئ أيضاً”.

وتجتمع نهلة السوسو في كلامها مع ما ساقه آنفاً كلٌّ من الأديبين عبد الواحد ومهنا, إذ توضح أن: “كل سؤال يتعلق بإبداع المرأة أو سلوكها، تتوجّ بإحالته إلى علم النفس، ليس لغموضٍ فيها بل لطبيعة فيزيولوجية تحدّد الكثير من دوافع استجابتها للحياة”. وتتابع: “فالأمومة بمعناها الشامل هي هاجس المرأة العميق الذي نراه في التجمُّل بالمظهر، والتمسُّك بالصّبا، والذّعر من الزّمن، والتّقدُّم في السّن! ولذلك نرى ضمن حركة الإبداع البشري: روايةً وملحمةً ومسرحاً، أنها أسهمت في الشعر فقط، (سافو) مثالاً!”.

وفي الختام يمكن القول: إن المرأة طاولت في نتاجاتها الفكرية والفنية والأدبية صنوفاً إبداعية شتى، بيد أنها ما زالت حتى اليوم تتوجس خيفة مقاربة الأدب الساخر، إلا في حالات فردية لا يمكن عدّها نهجاً قائماً بذاته ولذاته، وقد يكون لذلك أسباب عدّة، كما سبق وذُكر. والعارفون في الأدب، كما المشتغلين فيه ماداموا قد أكّدوا أن الأدب الساخر هو من أكثر الفنون قرباً إلى النفس والعقل، وقدرة على اقتحام الروح، ولا بدّ للمرأة يوماً ما من أن تطأ عتبات هذا الأدب بقوة، فاسحةً المجال لقيام أدب نسوي ساخر يُدوّن بأحرف من ألق.

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