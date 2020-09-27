ضبط ثلاثة أطنان مواد غذائية فاسدة في ريف دمشق

مركزان الخليل

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق- المهندس لؤي سالم أن عمليات الملاحقة للمنشآت الصناعية المخالفة مازالت مستمرة، وخاصة بعد كثرة الشكاوى من المواطنين بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسواق المدينة والبلدات التابعة لها، إضافة إلى العينات التي تؤكد وجود هذه المخالفات التي يتم سحبها يومياً من قبل عناصر حماية المستهلك لدى المديرية، فقد تمكنت اليوم دوريات الحماية المتخصصة من تنظيم ثلاثة ضبوط بمحطات وقود مخالفة(معربا وقدسيا وفي بلدة قارة) بجرم الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وخاصة

بيع مادتي البنزين و المازوت بسعر زائد.

وأضاف سالم: إن الأمر لايقتصر على ذلك بل تم ضبط معمل لإنتاج الكونسروة بداخله كمية ٢٥٠٠ كغ من المخللات و ١٠٠ كغ من ورق العنب تظهر عليها علامات الفساد من الأعفان و الرائحة الكريهة في منطقة الكسوة.

وبيّن سالم أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وحجزت الكمية المضبوطة من المواد و أحيل الضبط للقضاء المختص وفق الأصول القانونية.

والأهم أيضاً في النشاط اليومي هو ضبط منشأة لصناعة الألبان والأجبان في بلدة اوتانا في ريف دمشق يقوم صاحبها بعملية سحب الدسم من الحليب بواسطة فرازة حليب تعطي من طرف حليب مسحوب الدسم ومن طرف آخر الكريمة (الدسم)، كما تم ضبط حليب ناشف وكرتونة زيوت مهدرجة لإضافة الدسم للألبان، ضبط أيضاً في داخل المنشأة أكثر من خمسين كيلو غرام من عبوات الجبنة والقريشة الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وبذلك يكون مجموع الكميات التي تمت مصادرتها بحدود ثلاثة أطنان مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث قامت الدورية التي ضبطت الواقعة بتنظيم الضبط التمويني اللازم وحجزت الكمية المخالفة بقصد إتلافها أصولاً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

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