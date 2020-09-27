مجلس محافظة ريف دمشق يناقش واقع التربية والمحروقات

ريف دمشق - تشرين

ناقش مجلس محافظة ريف دمشق قطاعات التربية والشؤون الاجتماعية والمحروقات والتخطيط .

وأكد رئيس المجلس صالح بكرو أن أزمة المشتقات النفطية بطريقها للانفراج خلال الفترة القريبة القادمة ووجه بعض الأعضاء شكوى مقدمة من شريحة واسعة من أهالي المحافظة حول ظاهرة إزعاج الدراجات النارية التي يستخدمها البعض بغير الهدف الذي خصصت من أجله بحيث تسبب خطورة على المواطنين وتؤدي إلى إزعاجهم بعد نزع كاتم الصوت منها .

وفي معرض إجابته أكد العميد متري نادر معاون قائد شرطة المحافظة أن القيادة تعمل على مدار ٢٤ ساعة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين، ولفت إلى أن الوزارة تتابع عملية إحداث منطقة الكسوة ومنطقة النشابية إضافة إلى أن الأعمال في ناحية حفيرالفوقا قيد الإنجاز، ثم شرح مدير التربية ماهر فرج الوضع التعليمي في المدارس وأن مديرية التربية تتابع تأمين كافة المستلزمات الضرورية للعملية التعليمية إضافة لمتابعة تأمين الصيانات اللازمة لبعض المدارس حسب الضرورة، كما تتم متابعة ومراقبة أداء المجمعات التربوية في المناطق لتأمين الكادر التدريسي وتغطية احتياجات الشُعب الصفية.

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