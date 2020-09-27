سلطات النظام التركي تعتقل 60 محامياً بعد إخلاء سبيلهم

اعتقلت سلطات النظام التركي 60 محامياً عقب إخلاء سبيلهم وذلك في إطار استهداف معارضي رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان والمدافعين عن المتهمين بانقلاب تموز 2016.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن عمر فاروق جرجرلي أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي وعضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في برلمان النظام التركي قوله في تغريدة على تويتر اليوم إن سلطات أردوغان “عاودت اعتقال 60 محامياً سبق أن تم إخلاء سبيلهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية وذلك على خلفية الطعن الذي تقدمت به النيابة وقامت بحبسهم مجدداً” مستنكراً ذلك الإجراء التعسفي.

وأضاف: “إن كنت معارضاً للظلم فإنك ستصبح مستهدفاً من الظالم أياً ما كان التيار الذي تنتمي إليه.. نطالب بالعدالة”.

وعقب الانقلاب نفذت سلطات النظام التركي حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لمنظمة الداعية فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب.

ووفق آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين نحو 400 ألف كما تم فصل 170372 من وظائفهم بينهم 17844 ضابطاً في الجيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية و5335 مسؤولاً محلياً تمت إقالتهم و33417 شرطياً تم فصلهم و4463 قاضياً ومدعياً عاماً تم عزلهم و16409 طلاب عسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية إضافة إلى 8573 أكاديمياً في الجامعات المختلفة و55288 مدرساً ومديراً إدارياً في وزارة التعليم و7220 في وزارة العدل و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة و3330 إماماً في إدارة الشؤون الدينية.

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