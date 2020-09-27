المجلس الأعلى للتخطيط يناقش مشروع الموازنة العامة لـ2021
ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات بالشقين الاستثماري والجاري.
ويركز مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات الانفاق بشقيه الجاري والاستثماري بما يتوافق مع متطلبات الظروف الحالية وتوجيه الانفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين واعتماد الوزارات آلية جديدة لتوزيع الموازنة الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة وبما يراعي متطلبات الظروف الراهنة.
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