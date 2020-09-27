شمخاني: استقرار المنطقة يتحقق بالتعاون والحوار دون أي تدخل أجنبي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن استقرار دول المنطقة يتحقق في ظل الحوار والتعاون الإقليمي دون أي تدخل أجنبي.

وأشار شمخاني لدى استقباله اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران إلى العلاقات المميزة بين إيران والعراق مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشيرا إلى أن العراق وإيران بلدان جاران تربطهما علاقات الصداقة والأخوة.

إلى ذلك أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن المياه الإقليمية الإيرانية آمنة ولن يستطيع الحضور الأجنبي بزعامة أميركا زعزعة استقرارها وقال إن أمننا البحري وخلافا للعديد من الدول ليس مستعاراً ولا مستورداً بل هو إنجاز وطني تام ويعتمد على إمكانات وطاقات الكوادر الصناعية والدفاعية لأبناء هذا البلد.

إلى هذا أكد قائد القوة البرية بالجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن المنجزات الجديدة للجيش أقل تكلفة من النماذج الأجنبية من حيث توفير العملة الصعبة.

وقال حيدري على هامش إزاحة الستار عن منجزات جديدة للقوة البرية للجيش اليوم.. لدينا نشاط في مجالات الالكترونيات والحرب الالكترونية والروبوتات والصواريخ والدروع.

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