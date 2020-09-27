مرتزقة الاحتلال التركي يداهمون قريتي القاطوف وتل ذياب بمنطقة رأس العين وينهبون أموال ومقتنيات الأهالي

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم بحق الأهالي في مناطق انتشارهم بريف الحسكة واعتدوا اليوم على أهالي قريتي القاطوف وتل ذياب بمنطقة رأس العين شمال غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات إرهابية من مرتزقة النظام التركي مدججة بأسلحة متنوعة حاصرت صباح اليوم قريتي القاطوف وتل ذياب بمنطقة رأس العين وداهمتهما من عدة محاور وسط ممانعة الأهالي العزل الذين حاولوا منعها من تفتيش المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعات الإرهابية ما زالت تنتشر في عدد من أحياء القريتين وداهمت عدة منازل وأقدمت على نهب أموال ومصاغ ومقتنيات للأهالي تحت تهديد السلاح وتلاحق عدداً من السكان.

وهاجمت مجموعات إرهابية مدعومة بآليات للاحتلال التركي أمس الأول قرى الأسدية والأسدية الشرقية والسفح وتل خنزير ودهماء بريف رأس العين وشنت حملات دهم واختطاف بحق الأهالي ونهبت محتويات المنازل وقامت بإخراجها ونقلها عبر شاحنات إلى مناطق انتشارها في مدينة رأس العين.

ومنذ احتلالها عشرات القرى والبلدات بريف رأس العين في تشرين الأول الماضي تعمل قوات الاحتلال التركي على السطو على المنازل وسرقة محتوياتها إضافة إلى نقل آلاف المرتزقة إلى المنطقة وإسكانهم في منازل الأهالي المهجرين كما تعمل على سرقة ممتلكاتهم.

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