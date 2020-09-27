الإبداع ليس فردياً فقط!

الأغلب الأعم من الأدباء عندما يخوضون نقاشاً حول مسائل الإبداع لا يرون فيه سوى الشعر والقصة والرواية! مع أن الإبداع لا ينحصر في تلك الأجناس الأدبية فقط، كما أنه لا ينحصر في الفنون الأدبية، فهو يشمل أيضاً الفنون البصرية، منها الدرامية (مسرح، سينما، تلفزيون، الرقص بأنواعه)، والفنون السمعية (دراما إذاعية، شعر غنائي، موسيقا غنائية وآلية، عزف موسيقي، فنون تشكيلية) وفنون أخرى. هذا التقصير من قبل الأدباء حول الإبداع، تبدّى لي من خلال تعليقات قليلة ذكرت أسماء أدباء عانت الفقر ولم يؤثر وضعهم الاقتصادي على موهبتهم الإبداعية، ومن لم يذكر أسماءً، كان متحمساً لهذه الفكرة، رغم أنني لم أتطرق لها في الاستطلاع الذي نشرته لي “تشرين” منذ أيام بعنوان: “المستوى المتدني للمعيشة وعلاقته بمستوى الإبداع” والذي ساهم بالإجابة حول سؤالنا عن تلك العلاقة الباحث والمفكر عطية مسوح، والروائي فيصل الجردي، والشاعر راتب سكر، وكانت وجهات نظرهم متنوعة ومتعددة، يمكن مراجعتها لمن أحب. فالاستطلاع كان هدفه الأساس التنبيه والتحذير من المستوى المتدني للمعيشة وعلاقته بمستوى الإبداع، أي بتطوره وجودته. وأزعم أن مرد قصر المسألة على الإبداع الفردي أننا أصحاب ثقافة الفرد، وفي منأى بالأغلب الأعم عن ثقافة الجماعة، ولذلك جاءت الشواهد بأسماء أدبية فقط، عانت الفقر وأبدعت.

وإن كان ذلك صحيحاً لكن هل لدينا أي إحصاء من أي بلد عن نسبة الأدباء الذين لم تتجسد موهبتهم بكتبٍ نتيجة فقرهم، وهل لدينا أي إحصاء يشير إلى عدم تطور التجارب الإبداعية نتيجة الفقر، أو دراسات تشير إلى ذلك؟ رغم أن النقد غالباً يوجّه سهامه إلى أن تجارب بعض الأدباء سكنت ولم تضف شيئاً لرصيدها، والفقر طبعاً ليس سبباً رئيسياً، لكننا لا يمكن تجاهله.

قوافل ومهرجانات

بالإضافة إلى ما سبق وحتى لا نطيل سنذكّر أن مدينة حلب تعتبر عاصمة سورية للغناء، ليس بسبب كثرة الأصوات الجميلة التي فيها وبسبب البيئة التي كانت تساعد على حضور تلك الأصوات، ولا بسبب التقاليد التي ما زال بعض أهل حلب يحافظ عليها من الاهتمام بالموسيقا غناءً وعزفاً، لكن الفضل الأساس دون إهمال ما سبق، يعود لكونها مدينة تجارية تعبرها القوافل التجارية التي كانت تنشد الترفيه والفرح من عناء السفر والعمل وذلك ساهم بتكريس هذا الفن وتطوره، كما ساهم بذلك في مرحلة حديثة وجود إذاعة حلب، وكثرة المرابع الليلية فيها، وأدين بهذا التحليل للباحث المسرحي والموسيقي الراحل محمد بري العواني الذي قدمه لي ذات تحقيق ثقافي نشرته “تشرين” منذ سنوات.

فالإبداع الجماعي، كالغناء والعزف أي الفرق الموسيقية والفرق المسرحية، تحتاج لدعم مالي للتدريب وتقديم النتاج الإبداعي لها، فكل الاحترافيين في فني الموسيقا والمسرح، هم من فرق الهواة التي لولا وجودها لما استمرت، وإبداعها يحتاج لظروف موضوعية غير التي يتطلبها إبداع قصيدة أو رواية أو أي إبداع فردي. وإلاّ ماذا يعني غياب نشاط فرق موسيقية ومسرحية تأسست خلال سنوات الحرب وهي لم تحظ بأي دعم حتى من المهرجانات التي شاركت فيها؟

تربة خصبة

ولو تأملنا ما الذي جعل الدراما التلفزيونية السورية تتألق وتزداد كماً ونوعاً هو وجود شركات إنتاج عدة وتوافر شروط جيدة لها للعمل، وكيف ساهم غياب كثير من تلك الشروط بسبب الحرب، في تردي مستواها الفكري والفني والكمّي أيضاً. كما أن غياب شركات إنتاج الألبومات الموسيقية (غناءّ وموسيقا آلية) دفع بالعديد من الأصوات السورية إلى التوجه لشركات مصرية أو لبنانية، أو خليجية بالأعم الأغلب، ومن لم يستطع غاب صوته رغم ما يتمتع به من قدرات. فالمستوى المتدني للمعيشة لا يعدم وجود الإبداع أياً كان نوعه أو جنسه، بل يؤثر في زعمنا في مستوى جودته وتطوره حتى لدى أصحاب الإبداع الفردي. ولا بد من سؤال كيف سيطوّر تجربته الإبداعية في الشعر أو في القصة أي مبدع أو مبدعة إن كان سيظل ذهنه/ها مشغولاً بالحاجيات اليومية، فالإبداع وليد لا الكسل كما هو شائع بل وليد التأمّل، كما هو معروف لدى معظم الذين يشتغلون في حقول إبداعية، فمن غير المنطقي أن يكون المستوى المتدني للمعيشة تربة خصبة لتطوّر التجارب الإبداعية على اختلاف تنوعها وتعددها!.

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