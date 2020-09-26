برلمانية إيرانية: يجب إخضاع ترسانة (إسرائيل) للرقابة الدولية

دعت رئيسة اللجنة النووية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني سارا فلاحي إلى إخضاع الترسانة النووية الخاصة بكيان الاحتلال الإسرائيلي للرقابة الدولية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن فلاحي قولها في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية إن الكيان الإسرائيلي اللاشرعي لديه ترسانة تضم مئات الرؤوس النووية بينما الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه الحظر بسبب امتلاكها تقنية نووية سلمية والتزامها بجميع القوانين الدولية.

وطالبت فلاحي بإخضاع جميع الحكومات والدول للرقابة النووية لكي لا تنحرف عن مسارها الطبيعي في استخدام الطاقة النووية ورفض الانتقائية في تصرفات المنظمات الدولية في التعامل مع بلدان العالم على صعيد استخدام الطاقة النووية.

يذكر أن الولايات المتحدة الحليف الأكبر لكيان الاحتلال الإسرائيلي حالت دون المساعي العربية لإدراج ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية ضمن برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقر أغلب الرؤساء الأمريكيين بالعلاقة الخاصة التي تجمع بين واشنطن و”إسرائيل” منذ 1948.

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