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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 9 صفر 1442 الموافق لـ 26 أيلول 2020
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الأخبار
المعلم في كلمة سورية أمام الجمعية العامة: ما يسمى (قانون قيصر) يهدف إلى خنق الشعب السوري.. سورية لن تدخر جهدا لإنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي.. هناك من يستثمر الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته المشبوهة
برلمانية إيرانية: يجب إخضاع ترسانة (إسرائيل) للرقابة الدولية
روحاني: وجود القوات الأمريكية يزعزع أمن واستقرار المنطقة
سليمان: امتناع صالات "السورية للتجارة" عن بيع المواد الأساسية سينتهي
استشهاد يمني وإصابة آخر بجريمة جديدة للعدوان السعودي
لبنان.. استهداف مجموعة إرهابية في وادي خالد
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال الخليل
احتجاجات بعدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي
استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة
تونسيون: نطالب بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار