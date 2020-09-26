رئيس وزراء السويد يؤكد رفض بلاده لمخططات الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين رفض بلاده والاتحاد الأوروبي لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم أراض فلسطينية إليها، معتبراً ذلك أمراً غير مقبول.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن لوفين لفت خلال كلمة اليوم له عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفق المعايير الدولية المتفق عليها بشكل يفضي لإنهاء الاحتلال.

بدوره جدد رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وجزر غرينادين في كلمة مماثلة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد بلاده ضرورة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم مندداً بالممارسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال غونسالفيس: إن سان فينسنت تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي أصبحت حياته اليومية مشوبة في الضم غير الشرعي ويجب منحه تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، موضحاً أن حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة النظر في عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة يأتي في إطار البحث عن سلام مستدام في الشرق الأوسط.

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