روحاني: وجود القوات الأمريكية يزعزع أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن وجود القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان ودول الخليج يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

ولفت روحاني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية من العراق خطوة إيجابية يحترمها الشعب العراقي وتدعمها إيران.

ورفض روحاني مزاعم تدخل بلاده في الشؤون العراقية الداخلية وقال: إن الشعب الإيراني وحكومته يعتبران العراق دولة صديقة لهم، مجدداً دعم بلاده للشعب العراقي وحكومته الشرعية للتصدي للهجمات الإرهابية لتنظيم “داعش” ومشدداً على ضرورة تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية في العراق والحفاظ على سيادته وأمنه.

وقال ظريف خلال لقائه اليوم وزير الخارجية العراقي إن طهران ترفض أي اعتداء تتعرض له الأماكن الدبلوماسية في العراق وتؤكد ضرورة وقفها.

من جانبه أكد حسين أن العراق لا يسمح بأي تهديد لجيرانه انطلاقا من أراضيه، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.

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