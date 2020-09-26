استشهاد يمني وإصابة آخر بجريمة جديدة للعدوان السعودي

استشهد مواطن يمني وأصيب آخر اليوم بقصف لقوى العدوان السعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله في تصريح إن مواطناً استشهد وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل جيش النظام السعودي بمديرية منبه الحدودية، مشيرا إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة المليل وغارة على منطقة العطفين في مديرية كتاف كما شن أربع غارات على مجازة الشرقية والربوعة في منطقة عسير.

وكان مواطن يمنى استشهد وأصيب أربعة آخرون بقصف لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة الليلة الماضية.

وتتعرض المناطق السكنية الحدودية في صعدة لقصف مستمر واستهداف من قوى العدوان السعودي منذ بدء هذا العدوان على اليمن في آذار 2015 مخلفا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين ومتسبباً بأضرار فادحة في المنازل والممتلكات فضلا عن الكارثة الانسانية.

وفي وقت سابق ارتكبت قوى العدوان السعودي 183 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن.

وأفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط اليمنية لموقع المسيرة نت بأن “خروقات العدوان شملت استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والفازة وتحليق 7 طائرات حربية في أجواء حيس وكيلو 16 ومدينة الحديدة و7 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 49 خرقا بقصف مدفعي و118 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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