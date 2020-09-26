الصحة: 37 إصابة جديدة بـ كورونا و20 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 37 إصابة جديدة، وشفاء 20 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4038 شفيت منها 1048 وتوفيت 188 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ٢٦ أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في حلب

١٠ في دمشق

٧ في حمص

٥ في السويداء

حالات الوفاة:

١ في حلب

١ في القنيطرة

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٤ في دمشق

٤ في حلب

٣ في حمص

٣ في اللاذقية

٣ في طرطوس

٢ في ريف دمشق

١ في حماة

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