تكريم طلاب ريف دمشق المتفوقين في الثانوية العامة والتعليم الأساسي

ريف دمشق - تشرين

كرمت محافظة ريف دمشق مساء اليوم في المجمع الحكومي بمدينة ضاحية قدسيا الطلاب المتفوقين في شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفي مقدمتهم ذوو الشهداء بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم و أمين فرع الحزب بالمحافظة المهندس رضوان مصطفى و قائد شرطة المحافظة اللواء نزار الحسن وعدد من المعنيين.

وبدأ الاحتفال بعزف الفرقة النحاسية نشيد الجمهورية العربية السورية بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار.

وعبّر محافظ ريف دمشق عن فخر المحافظة بهؤلاء الطلاب المتفوقين وخاصة أبناء الشهداء الذين ساروا على نهج آبائهم بالتفوق ولكن في مجال العلم والتعليم ، مؤكداً أن المحافظة ستبقى تدعم المتفوقين في جميع مناطقها لأنهم اللَّبِنة الأساسية في بناء مستقبل وطننا الحبيب وإعادة بنائه وإعماره.

من جانبه أكد امين فرع الحزب اعتزازه وفخره بهؤلاء المتفوقين لافتاً إلى أن حزبنا العظيم سيكون داعماً لهم أينما وجدوا وحتى تخرجهم في شهاداتهم العليا.

بعد ذلك تم عرض فقرات راقصة وشعرية من قِبل طلاب وطالبات طلائع البعث وإلقاء قصائد عبّرت عن المناسبة ، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم المتفوقين بهدايا رمزية وعينية.

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