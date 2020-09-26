1280 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و4270 في العراق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 وفيات و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في لبنان ارتفع إلى 340 حالة بينما ارتفع مجموع الاصابات إلى 35338 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 68 وفاة و4270 إصابة جديدة بكورونا. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 969ر345 حالة بينما بلغ مجموع الوفيات 8935 حالة.

طباعة