لبنان.. استهداف مجموعة إرهابية في وادي خالد

اشتبكت القوى الأمنية اللبنانية بمؤازرة قوة كبيرة من الجيش اللبناني خلال عملية أمنية اليوم مع مجموعة إرهابية متحصنة في منزل في خراج بلدة الفرض بوادي خالد شمال لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع قتلى بين عناصر المجموعة الإرهابية لم يتم تحديد عددهم بعد.

وأشارت الوكالة إلى أن العملية الأمنية التي تنفذها القوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي اللبناني لا تزال مستمرة بمؤازرة قوة كبيرة من الجيش اللبناني عملت على إقامة حواجز وتنفيذ سلسلة مداهمات بالتنسيق مع القوى الأمنية لافتة إلى وصول تعزيزات إضافية إلى موقع العملية الأمنية.

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