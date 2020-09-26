إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية خرج مساء اليوم المئات من التونسيين للمشاركة في وقفة تضامنية مع سورية تحت عنوان “تونسيون يطالبون بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار”. الوقفة التضامنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بتونس ضمت مشاركين من مختلف النقابات والاتحادات والهيئات والجمعيات وعدداً من المؤسسات الإعلامية والفعاليات الثقافية في تونس. وأكد المشاركون خلال الوقفة أن المساعي الشعبية لإعادة العلاقات مع سورية الشقيقة مطلب ما انفك التونسيون بالمطالبة به وأن وقفتهم اليوم تحية من الشعب التونسي للانتصار الذي حققته سورية على الإرهاب الدولي وداعميه مطالبين بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار الجائر المفروض عليها موضحين أن سورية جدار الدفاع الأول عن سيادة العرب وكرامتهم.

استشهد 7 مدنيين بينهم طفلان وأصيب 11 آخرين بانفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب مكب للخردة في منطقة الصناعة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين انفجرت مساء اليوم وتسببت باستشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة وأحداث دمار كبير في المكان.

وتشهد مدينة راس العين المحتلة وريفها حالة من الفوضى والفلتان جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي والاقتتال بينهم ما يؤدي إلى وقوع قتلى في صفوفهم إضافة إلى استشهاد عدد من المدنيين جراء اقدام الإرهابيين على تفخيخ سيارات ودراجات وتفجيرها في أماكن عامة لتصفية إرهابيين منافسين لهم من مجموعات أخرى.

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