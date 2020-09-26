تونسيون: نطالب بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار

إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية خرج مساء اليوم المئات من التونسيين للمشاركة في وقفة تضامنية مع سورية تحت عنوان “تونسيون يطالبون بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار”.

الوقفة التضامنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بتونس ضمت مشاركين من مختلف النقابات والاتحادات والهيئات والجمعيات وعدداً من المؤسسات الإعلامية والفعاليات الثقافية في تونس.

وأكد المشاركون خلال الوقفة أن المساعي الشعبية لإعادة العلاقات مع سورية الشقيقة مطلب ما انفك التونسيون بالمطالبة به وأن وقفتهم اليوم تحية من الشعب التونسي للانتصار الذي حققته سورية على الإرهاب الدولي وداعميه مطالبين بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار الجائر المفروض عليها موضحين أن سورية جدار الدفاع الأول عن سيادة العرب وكرامتهم.

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