مصادر محلية: استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 8 صفر 1442 الموافق لـ 26 أيلول 2020
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الأخبار
إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية خرج مساء اليوم المئات من التونسيين للمشاركة في وقفة تضامنية مع سورية تحت عنوان “تونسيون يطالبون بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار”. الوقفة التضامنية ال...
تونسيون: نطالب بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار
وزير الزراعة: منح إنتاجية للفلاحين.. وقروض صناعات غذائية
إصابة فلسطينيين اثنين في اقتحام مستوطنين منشأتين جنوب نابلس
سورية وحروب الطاقة المستقبلية ؟!
طائرات النظام التركي تشن اعتداءات على قرى شمال العراق
لحود: المخططات الأمريكية في سورية مصيرها الفشل
أصغر خاجي وبيدرسون يبحثان الجهود لحل الأزمة في سورية
صحفية تشيكية: ممارسات أردوغان تذكر بالنظام النازي
مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا "قسد" بانفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة