آخر تحديث: 2020-09-26 20:03:30
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مصادر محلية: استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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