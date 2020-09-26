احتجاجات في لندن رفضاً لقيود احتواء وباء كورونا

تجمع آلاف المتظاهرين اليوم في ميدان ترافالغار وسط العاصمة البريطانية لندن رفضاً لقوانين الإغلاق والتباعد المكاني المفروضة والمشددة من الحكومة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “أب” أن المتظاهرين انتقدوا الحكومة لتطبيقها قواعد الإغلاق دون موافقة البرلمان مطالبين بما سموه “عدم ترويج الخوف وتحريف الحقائق”.

وكانت الحكومة البريطانية فرضت في وقت سابق حظر دخول الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد إلى جانب قوانين أكثر حزماً في ارتداء الكمامات وزيادة الغرامات في حالة عدم الامتثال إضافة إلى حظر معظم التجمعات لأكثر من ستة أشخاص.

وتتصدر بريطانيا الدول الأوروبية بعدد الوفيات الناجمة عن كورونا حيث تم تأكيد ما يقرب من 42 ألف وفاة كما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 423.236.

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