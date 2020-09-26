إصابة فلسطينيين اثنين في اقتحام مستوطنين منشأتين جنوب نابلس
أصيب شابان فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين منشأتين زراعيتين في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنشأتين وحطمت محتوياتها وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شابين بجروح.
ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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