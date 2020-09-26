طائرات النظام التركي تشن اعتداءات على قرى شمال العراق

شنت طائرات تابعة للنظام التركي اليوم اعتداءات استهدفت قرى في قضاء زاخو شمال العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع إن الطائرات التركية قصفت أطراف عدد من قرى ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو مشيرة إلى أن صاروخا سقط في قرية رويسي قرب أحد البيوت وألحق أضراراً مادية كبيرة دون وجود خسائر بشرية.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما أكدت الحكومة العراقية أنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

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