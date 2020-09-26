٩مراكز تسجيل للمفاضلة العامة في جامعة البعث

حمص _ إسماعيل عبد الحي

بدأت جامعة البعث اليوم استلام الطلبات في مراكز التسجيل للمفاضلة العامة والمفاضلات الخاصة، والبالغ عددها / 9/ مراكز في كل من كليات( ‏الهندسة الكيميائيةوالبترولية ،الهندسة المدنية ، كلية الزراعة ،الهندسة ‏المعمارية ، الهندسة المعلوماتية ،كلية الطب البشري)، مديرية شؤون الطلاب‏.

وقال الدكتور إلياس بطرس _نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية: إن ‏الجامعة بدأت استقبال طلبات المفاضلة ‏وتم تفقد المراكز اليوم للتأكد من جاهزية عملها، ضماناً لآلية العمل ونجاحه، حيث تم تخصيص / 250/ حاسباً و/20 / ‏طابعة و/ 300 / عامل وعاملة في تلك المراكز.

وأشار الدكتور بطرس إلى أنه يوجد استمارة مفاضلة واحدة لهذا العام تشمل المفاضلة العامة، ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية فقط، وذوي الشهداء والجرحى، ولأبناء أعضاء الهيئة التدريسية، وأبناء المحافظات الشرقية، ما يضمن ضبط توزع المقاعد الجامعية ويمنع هدرها، كما تمت زيادة عدد مراكز المفاضلة لتخفيف الازدحام، وتحقيق التباعد المكاني للطلبة الراغبين بالتسجيل مع اتخاذ كافة التدابير والوسائل الاحترازية للوقاية من فيروس( كوفيد 19)، لافتاً إلى أنه تم وضع جميع اللوحات والإرشادات والتوجيهات والإعلانات منذ ‏دخول الطالب إلى الجامعة ليتوجه مباشرة إلى مركز تسجيل المفاضلة، ‏ما يسهل عليه العناء والتعب بالإضافة إلى توفير كل الأوراق والطوابع ‏داخل الجامعة وبالتالي لا يحتاج الطالب أي وثائق من خارج الحرم الجامعي وأشار إلى أن لكلية التربية الموسيقية في الجامعة وكليات تدمر مفاضلة خاصة ‏بها تم الإعلان عنهما ليكون الطالب المتقدم على علم ودراية بكل تفاصيل ‏المفاضلة سواء العامة او الخاصة.

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