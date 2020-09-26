طهران: تجاهل واشنطن للمعاهدات الدولية جعل العالم أقرب لسباق تسلح

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن تجاهل الولايات المتحدة للمعاهدات الدولية جعل العالم أقرب إلى سباق تسلح جديد.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها على موقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي لنزع السلاح النووي أن هذا اليوم العالمي هو فرصة للتأكيد مجدداً على معارضة إيران الكاملة لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل كما أنه يمثل فرصة أمام المجتمع الدولي ليؤكد مرة أخرى التزامه بنزع السلاح النووي كأولوية له.

وأوضحت الوزارة أن الكيان الإسرائيلي الذي يملك عشرات الرؤوس النووية لا يزال يشكل أكبر تهديد للسلام والأمن ويمنع بدعم من الولايات المتحدة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية داعية الشعوب الملتزمة إلى أن تدعم عالماً خالياً من هذه الأسلحة.

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