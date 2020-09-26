ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الأوكرانية الذي وقع أمس إلى 26 شخصاً فيما نجا شخص واحد.

ونقلت وكالة “أ ب” عن هيئة الطوارئ الأوكرانية قولها في بيان اليوم إنه أثناء عملية تمشيط موقع الحادث الذي تحطمت فيه الطائرة تم العثور على جثتين جديدتين من ضحايا الحادث بينما نجا شخص واحد.

وكانت حصيلة سابقة أشارت أمس إلى مصرع 22 شخصاً جراء تحطم الطائرة العسكرية.

يشار إلى أن الطائرة وهي من طراز “انتونوف 26” كانت تقل 28 شخصاً تحطمت واشتعلت فيها النيران أمس في أوكرانيا أثناء وصولها للهبوط بمطار تشوهويف شرقي العاصمة كييف وكان فيها إضافة إلى الطاقم طلاب من معهد القوات الجوية الأوكرانية في خاركوف.

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