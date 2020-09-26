صحفية تشيكية: ممارسات أردوغان تذكر بالنظام النازي

أكدت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا أن الأوضاع القائمة في تركيا وممارسات رئيس نظامها رجب طيب اردوغان تذكر بالنظام النازي الذي كان سائدا في ألمانيا مشيرة إلى أن الاختلاف بينهما أن الايديولوجية التي يتم تبنيها في تركيا هي عثمانية جديدة.

وأوضحت كوتيلوفا في موقف لها نشرته اليوم على صفحتها على موقع فيسبوك أن عدم معاقبة النظام التركي على جرائم الحرب التي ارتكبها في سورية وخرقه الحظر الدولي لتصدير السلاح المفروض على ليبيا جعله يستمر في مخططه التوسعي وسط صمت غربي مخجل وأكدت أن نظام اردوغان ديكتاتوري يمارس القتل والتعذيب ويدعم الإرهابيين.

وأشارت كوتيلوفا إلى أن النظام التركي يسجن العدد الأكبر من الصحفيين بين دول العالم وخاصة ممن ينتقدون ممارساته أو ينبهون إلى جرائم الحرب التي يرتكبها هذا النظام ومرتزقته في سورية وليبيا.

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