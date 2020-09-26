مبادرة (أمهات) متواصلة في تأمين الكمامات وتوزيعها..

حلب ـ مصطفى رستم

تواصل أمهات في حي (بستان القصر) مبادرتهن الإنسانية بخياطة (كمامات) طبية بهدف تخفيف الأعباء المادية جراء شرائها، والتخفيف من ارتفاع أسعارها وتوزيعها على المجتمع المحلي كضمان للحد من انتشار فيروس( كورونا) وأخذ التدابير الاحترازية المطلوبة.

وعلمت (تشرين) أن هذه المبادرة تأتي بتنظيم من فرع حلب للهلال الأحمر العربي السوري وبالشراكة مع منظمة اليونيسيف، حيث تعمل أمهات 32 يافعاً ويافعة بتفصيل وخياطة الكمامات، بإشراف من خياط مختص.

من جهة ثانية، لاقت المبادرة ترحيباً من قبل المجتمع المحلي في الحي المذكور، حيث تأتي هذه الخطوة التي طرحها اليافعون في حي بستان القصر من مستفيدي المركز المجتمعي ليوزعها الأبناء على مستفيدي المركز، وضمانَ ارتدائها لكونها وسيلة لحماية الجميع من فيروس (كورونا) المستجد.

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